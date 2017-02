╰╮ The Blazouf Blog ╭╯

Par blazouf, samedi 16 février 2013 à 12:57 :: Moblogging (photos depuis portable)

Je reviens quelques instants vers vous pour vous annoncer que j'ai ouverts depuis quelques temps déjà un site dédié a l'iPhoneography, c'est a dire a la pratique de la photographie via téléphone mobile (principalement iPhone vu le nombre d'applications excellentes developpées). Comme vous le savez, je pratique depuis plusieurs années l'iPhoneography. J'ai commencé avec un vieux Sony Ericsson T610, mais c'est véritablement l'iPhone et ses applications qui ont permis de révolutionner le genre. Je souhaite donc partager avec vous ma passion, d'autant plus que l'iPhone a déjà 5 ans, et que la pratique s'est largement démocratisée.

Le site est donc visible ici : http://www.iphone-art.net. Pour participer, il vous faut un compte Flickr (gratuit) et rajouter vos photos au groupe iPhone-art iPhonegraphy. Elle seront alors automatiquement rajoutées au site au bout de quelques minutes.

Qualitativement, le niveau est assez élevé, donc essayez de ne pas poster des photos sans intérêts. Postez uniquement les photos dont vous etes le plus fier !

Si vous voulez trouvez de bonnes infos sur les applications photo existantes, je ne peux que vous recommander l'excellent i comme photo