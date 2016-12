Par blazouf, mardi 10 janvier 2012 à 12:47 :: Papoti papota :: #959 :: rss

Salut a tous. Juste une petite note pour vous informer que ce blog n'est pas mort, il est juste en pause prolongée !

En attendant, si vous souhaitez être tenu au courant de mes dernière trouvailles, ou de mon activité, vous pouvez me suivre sur Twitter. Vous avez d'ailleurs sans doute remarqué que mes notes Twitter son affichées sur mon blog juste sous le bandeau. Si vous ne connaissez pas Twitter (est-ce possible ?), c'est un service de micro-blogging qui permet d'envoyer facilement des messages de moins de 140 signes. Si vous avez un iPhone, je vous conseille l'application Twitterific qui possède une ergonomie incroyable et un design de toute beauté (normal, c'est les ptits gars d'iconfactory qui sont au commandes).

Je prépare également un site consacré a la photographie sur l'iPhone. Mais chuuut.. C'est en cours de développement..

Amitiés a tous !